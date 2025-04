Exclusivo: mais da metade dos brasileiros considera a internet um ambiente inseguro

Uma pesquisa exclusiva feita para o Jornal da Record mostra que mais da metade dos brasileiros considera a internet um ambiente inseguro para os adolescentes. Entre os mais jovens, a percepção de risco é ainda maior: quase um terço acredita que as redes são muito inseguras. O chamado cyberbullyng, com objetivo de prejudicar ou humilhar uma pessoa nas redes, é crime com pena de até 4 anos de prisão.



