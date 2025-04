Exclusivo: mais da metade dos taxistas de SP já foi assaltada enquanto trabalhava

Um levantamento mostra que mais da metade dos taxistas registrados na cidade de São Paulo já foi assaltada enquanto trabalhava. Os dados mostram que a região central é onde os motoristas são mais roubados. 58% dos taxistas consultados disseram que foram assaltados à noite e mais de 75% revelaram que não se sentem seguros dentro do carro. Outro dado do levantamento mostra que na maioria dos casos de roubos, os criminosos se passaram por passageiros. A categoria pede a liberação dos táxis com películas escuras nos corredores exclusivos. Segundo a Secretaria Municipal de Transporte, o uso desse material dificulta a fiscalização, porque os táxis só podem trafegar nos corredores se estiverem com passageiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!