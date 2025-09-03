Exclusivo: mensagens comprovam que empresário que matou gari usava armas da esposa, que é delegada

O jornalismo da RECORD teve acesso ao inquérito que investiga a morte do gari Laudemir da Silva Fernandes, em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Diálogos exclusivos entre o empresário Renê Júnior e a esposa dele, que é delegada, revelam que ela sabia e permitia que ele usasse armas. As imagens encontradas no celular do assassino revelam a atração do empresário por armas.

A polícia também encontrou mensagens escritas horas depois do assassinato. Nelas, Renê pede à mulher que entregue somente a pistola que não foi usada no crime. Ele também diz que não fez nada e que estava no lugar errado e na hora errada. Renê Júnior foi indiciado por homicídio, ameaça e porte ilegal de arma. Já Ana Paula foi indiciada por emprestar a arma ao marido. Ela está afastada do cargo por motivos de saúde.