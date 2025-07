Exclusivo: Motta critica polarização política em torno do IOF e se diz aberto ao diálogo

Em entrevista exclusiva à repórter Tainá Farfan, no estúdio da RECORD Europa, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, criticou a polarização política em torno do IOF e afirmou que o Congresso está aberto ao diálogo com o governo. A declaração foi dada antes de o ministro Alexandre de Moraes suspender os decretos.



