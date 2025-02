Exclusivo: mulher suspeita de aliciar e extorquir crianças e adolescentes é presa em SP

Uma mulher suspeita de usar as redes sociais para aliciar crianças e adolescentes e extorquir dinheiro das vítimas foi presa em São Paulo. Segundo a investigação, ela pagava para receber material de conteúdo sexual e depois exigia dinheiro para não divulgar as imagens na internet. Rafaela Peixoto dos Santos armazenava pornografia infantil e criava perfis falsos em redes sociais para atrair as vítimas.



