Exclusivo: PF deve concluir inquérito sobre atos de 8 de janeiro nesta quinta (21)

Exclusivo: a Polícia Federal deve concluir nesta quinta (21) o inquérito sobre os atos de 8 de janeiro. O documento vai ser entregue ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O relatório vai incluir a investigação sobre os planos de golpe de Estado que envolvia o assassinato do próprio ministro, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. A PF descobriu que um dos suspeitos de integrar o plano de golpe de Estado teria furtado dados da identidade de um homem para comprar linhas telefônicas.