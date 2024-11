Exclusivo: veja imagens do homem que informou sobre a chegada do delator do PCC no aeroporto

Exclusivo: o Jornal da Record mostra imagens da movimentação do homem que informou sobre a chegada do empresário Vinicius Gritzbach ao aeroporto momentos antes de ser executado. A polícia ainda tenta identificar mais dois suspeitos do crime. Nas imagens do circuito de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, Kauê do Amaral Coelho é visto deixando o carro no estacionamento e indo em direção ao saguão. Às 16h03, ele avisou os atiradores que o delator do PCC sairia do terminal.