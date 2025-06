Exército de Israel anuncia que recuperou corpo de mais um refém mantido pelo Hamas em Gaza

O exército de Israel anunciou a recuperação do corpo de um cidadão tailandês de 36 anos, sequestrado pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. As forças israelenses acreditam que ele foi morto no primeiro mês de cativeiro. Imagens também foram divulgadas de um túnel encontrado sob um hospital em Gaza, onde diversos corpos foram localizados, incluindo o que pode pertencer a Mohammed Sinwar, líder do Hamas morto recentemente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!