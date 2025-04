Exército israelense intensifica ataques em Gaza e afirma ter atingido centenas de alvos do Hamas

O Exército Israelense intensificou os ataques na Faixa de Gaza, atingindo centenas de alvos do grupo terrorista Hamas . Nos últimos dois dias, ocorreram cerca de 150 bombardeios. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou a rejeição da proposta de cessar-fogo pelo Hamas e ordenou um aumento na pressão sobre o grupo. O Hamas divulgou neste sábado (19) o vídeo de um refém em que ele pede ajuda ao presidente dos Estados Unidos para sua libertação. Os familiares do israelense sequestrado manifestaram preocupação com sua saúde e pediram apoio às negociações. Em Tel Aviv, manifestantes exigiram a libertação de todos os reféns.



