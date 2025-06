Exército israelense mata o principal comandante militar do Irã

Uma operação do exército israelense matou o principal comandante militar do Irã, uma das pessoas mais próximas do aiatolá Ali Khamenei. Israel confirmou ainda que as ações devem se estender por duas semanas e que pretende atingir novos alvos nucleares no país. Em resposta, o Irã voltou a bombardear Israel. Em Teerã, depois que o presidente dos EUA Donald Trump pediu que os moradores deixassem a capital do país, houve longos congestionamentos nas saídas da cidade.



