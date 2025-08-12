Explosão de fábrica de materiais para mineração deixa nove mortos e sete feridos em Curitiba

Uma fábrica de materiais usados em mineração explodiu nesta terça-feira (12), deixando 9 mortos e 7 feridos, na região metropolitana de Curitiba. Do lado de fora da fábrica, a busca por informações de parentes foi intensa durante todo o dia. A fábrica fica em Quatro Barras e é especializada em materiais usados em grandes obras e mineração. Câmeras de segurança registraram a explosão, por volta das 6h desta terça-feira.



