Explosão em porto do Irã deixa cinco mortos e mais de 700 feridos

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 700 ficaram feridas depois de uma explosão em um dos principais portos do Irã. Um vídeo gravado por uma testemunha mostra o porto já em chamas. Segundos depois, uma enorme explosão acontece. As nuvens de fumaça cobriram o céu da região e podiam ser vistas a quilômetros de distância. As investigações estão em andamento, mas, segundo autoridades, um incêndio em contêineres que armazenavam materiais inflamáveis teria causado a explosão.



