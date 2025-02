Extrema pobreza e pobreza caem ao menor nível da série histórica, iniciada em 2012

A extrema pobreza e a pobreza caíram ao menor nível da série histórica desde que a pesquisa começou a ser feita, em 2012. Segundo dados do IBGE, 8,7 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza entre 2022 e 2023. Antes, quase 68 milhões de brasileiros enfrentavam essa realidade. A ampliação do Bolsa Família e a queda do desemprego são os principais motivos para a melhora dos indicadores sociais.