A fala do ministro da fazenda, Fernando Haddad, de que não há uma data para o anúncio do pacote de corte de gastos repercutiu imediatamente no mercado financeiro. O dólar subiu 0,92% e fechou em R$ 5,76, na maior cotação desde março de 2021. Já o Ibovespa terminou o dia em queda de 0,37%, acima dos 130 mil pontos.