Família de soldado israelense detido há mais de um ano e meio pelo Hamas divulga vídeo de sequestro

A família de um soldado israelense divulgou o vídeo completo de quando ele foi sequestrado por terroristas do Hamas. O militar está há mais de um ano e meio detido na Faixa de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conversou nesta segunda-feira (9) com o presidente americano. Donald Trump defende a libertação imediata de todos os reféns e quer acelerar a distribuição de ajuda humanitária para a população civil da Faixa de Gaza. O barco com ativistas, que foi interceptado a caminho da Faixa de Gaza, chegou hoje ao porto israelense de Ashdod. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, os tripulantes estão seguros. Entre os ativistas no veleiro, estão a sueca Greta Thunberg e o brasileiro Thiago Ávila. Todos serão deportados.



