Família embarca para Europa após ser impedida de viajar com cão de serviço

A família impedida de voar para Portugal, por causa do cão de serviço de uma menina autista, vai embarcar na sexta-feira (30) para a Europa. O cachorro, chamado Teddy, deve viajar ao lado do treinador e da garota de 12 anos. Na semana passada, a companhia aérea Tap afirmou ter barrado o cão por questão de segurança e o voo foi cancelado.



