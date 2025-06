Familiares, amigos e admiradores de Francisco Cuoco dão último adeus ao ator em SP

Familiares, amigos e admiradores do ator Francisco Cuoco, que morreu ontem (19) aos 91 anos, deram o último adeus ao artista em uma cerimônia realizada hoje (20) em São Paulo. O ator foi um dos primeiros galãs da televisão brasileira, com mais de 60 anos de carreira. Francisco Cuoco teve falência múltipla de órgãos, devido a problemas de saúde causados pela idade avançada. O enterro foi realizado no fim da tarde em uma cerimônia reservada. O ator deixa esposa, três filhos e cinco netos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!