Familiares, amigos e fãs se despedem do cantor e compositor Arlindo Cruz, no RJ

O velório de Arlindo Cruz acontece na quadra da escola de samba Império Serrano. O cantor e compositor morreu nesta sexta (8), aos 66 anos, de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, ele sofria com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico. A cerimônia segue até às 10h deste domingo.



