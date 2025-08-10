Logo R7.com
Familiares, amigos e fãs se despedem do cantor e compositor Arlindo Cruz, no RJ

Velório do cantor acontece na quadra da escola de samba Império Serrano até domingo pela manhã

JR na TV|Do R7

O velório de Arlindo Cruz acontece na quadra da escola de samba Império Serrano. O cantor e compositor morreu nesta sexta (8), aos 66 anos, de falência múltipla dos órgãos. Desde 2017, ele sofria com sequelas de um acidente vascular cerebral hemorrágico. A cerimônia segue até às 10h deste domingo.

