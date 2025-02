Famílias se despedem de vítimas do confronto entre policiais e traficantes no RJ

Famílias das cinco vítimas que morreram durante o confronto entre policiais e traficantes no Rio de Janeiro se uniram para se despedir de seus parentes. Foram 14 horas de tiroteio nos complexos da Penha e do Alemão, que começou após um cerco das polícias Civil e Militar contra a maior facção criminosa do estado. O policial do Batalhão de Choque, baleado na operação, segue internado em estado grave.