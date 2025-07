Fãs, amigos e parentes se despedem de Preta Gil, no RJ

No Rio de Janeiro, fãs, amigos e parentes se despediram de Preta Gil. A cantora morreu nos Estados Unidos, no último domingo (20), aos 50 anos, enquanto tratava de um câncer no intestino. Um grande especial foi montado para o velório que aconteceu no Theatro Municipal. Pessoas de várias partes do país se reuniram para a última homenagem. Desde cedo, o entorno do Theatro Municipal do Rio foi tomado por uma multidão de fãs.



