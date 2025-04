Fenol proibido pela Anvisa para fins estéticos ainda é encontrado à venda na internet

Há quase um ano, a Anvisa proibiu o uso de fenol para fins estéticos, depois que um empresário morreu em uma clínica em São Paulo. Mesmo assim, é possível encontrar a substância sendo vendida de forma irregular pela internet. O fenol é um tipo de ácido, corrosivo e potencialmente tóxico. Na medicina, era usado pra aplicação de peelings, com o objetivo de rejuvenescer a pele. O médico André Peres Pontes, do hospital Moriah, alerta para os riscos do fenol. A Anvisa afirmou que trabalha para retirar os anúncios da internet e combater o uso irregular.



