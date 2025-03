Fenômeno natural faz mancha avermelhada aparecer no mar de Ilhabela (SP)

Um fenômeno natural conhecido como Maré Vermelha foi registrado no litoral norte de São Paulo. A mancha avermelhada apareceu na superfície do mar em Ilhabela e ocorre quando há proliferação acentuada de algas marinhas. A recomendação é de que as pessoas evitem o banho de mar na área atingida pela mancha. Essa é a segunda vez que o fenômeno ocorre na região este ano.



