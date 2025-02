Fenômeno raro: alinhamento de sete planetas do sistema solar ocorre nesta sexta (28)

Um fenômeno raro está previsto para acontecer na próxima sexta (28) e poderá ser visto no Brasil. Sete planetas do sistema solar estarão visíveis ao mesmo tempo no céu. Quatro deles - Mercúrio, Vênus, Marte e Júpiter - poderão ser vistos a olho nu. O melhor momento para a observação será logo após o pôr do sol, em locais afastados da poluição luminosa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!