Feriado prolongado é marcado por afogamentos em várias regiões do país

O feriado foi marcado por afogamentos em várias regiões do país. Em Goiás, uma mulher morreu em um rio após afundar em um banco de areia. Nerica Monteiro Loth foi passar o feriado no rio Araguaia, quando ocorreu o acidente. Ao todo, quatro pessoas morreram afogadas no feriado, em Goiás. Um levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático revela que, em média, 16 pessoas morrem afogadas por dia no Brasil. 76% dos casos acontecem em rios, lagos e represas e duas em cada três mortes são registradas nos finais de semana e feriados prolongados. Em São Paulo, cinco pessoas morreram afogadas nos últimos dias. Também foram registradas mortes por afogamento em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, e Rio Grande do Sul.



