Fernando Haddad define prioridades da equipe econômica do governo para 2025 e 2026

O ministro da Fazenda Fernando Haddad definiu uma lista com 25 prioridades da equipe econômica do Governo para os anos de 2025 e 2026. O documento, entregue ao presidente Lula e aos demais ministros na reunião da última segunda (21), sinaliza o comprometimento do governo com a política fiscal. Entre os destaques, estão início da Reforma Tributária, isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, Reforma da Previdência de militares e limitação de supersalários no funcionalismo público.