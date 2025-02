Fernando Haddad entrega a Hugo Motta as prioridades do governo para a área econômica

Fernando Haddad se reuniu, nesta quinta (5), com Hugo Motta para discutir as prioridades do governo para a área econômica. O ministro da Fazenda entregou ao presidente da Câmara uma lista com 25 pontos, sendo um dos principais a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês.