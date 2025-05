Fifa oficializa as oito cidades brasileiras que sediarão a Copa do Mundo de futebol feminino de 2027

A Fifa oficializou, nesta quarta-feira (07), as oito cidades brasileiras que vão ser sede da Copa do Mundo de futebol feminino de 2027. São elas: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife e Fortaleza. Todos os estádios já foram utilizados na Copa do Mundo masculina em 2014.



