Fifa publica o novo código disciplinar e endurece as penas em casos de racismo

A Fifa publicou, nesta quinta (29), o novo código disciplinar e endureceu as penas em casos de racismo. Agora, qualquer pessoa que esteja participando de um jogo de futebol pode denunciar as ofensas ao árbitro. As multas também foram revisadas. A punição máxima a um clube passa a ser de até R$ 34 milhões, além de expulsão do torneio e rebaixamento. A Fifa determinou que todos os membros adotem as novas regras até o dia 31 de dezembro.



