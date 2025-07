Filho de Joe Biden afirma que pai estava sob efeito de medicação durante debate contra Trump

Em uma entrevista polêmica, o filho do ex-presidente americano, Joe Biden, disse que o pai estava sob efeito de medicação durante o debate presidencial contra Donald Trump, no ano passado. Hunter Biden atribuiu o desempenho desastroso do democrata ao fato de que ele havia tomado um medicamento usado para o tratamento contra insônia.



