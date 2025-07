Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, nega ter elaborado a chamada 'minuta do golpe'

O ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe Martins, negou em depoimento nesta quinta-feira (24) ao STF ter elaborado a chamada "minuta do golpe". O ex-assessor de assuntos internacionais, disse que soube da existência do documento pela imprensa. Martins é réu no processo sobre a tentativa de golpe de Estado em 2022.



