Fim da Segunda Guerra Mundial completa 80 anos com eventos das Forças Armadas em SP e no RJ

Há exatos 80 anos, terminava a Segunda Guerra Mundial. O dia 8 de maio se tornou um marco na história e ficou conhecido como O Dia da Vitória. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, eventos das Forças Armadas celebraram a data. Ao todo, mais de 25 mil militares brasileiros combateram na guerra. Hoje, os heróis do mar também receberam uma homenagem especial em cerimônia organizada pela Marinha.



