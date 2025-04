Fim de semana é marcado por casos de violência no Rio de Janeiro

O fim de semana no Rio de Janeiro foi marcado por vários casos de violência. Em um deles, um motorista foi baleado durante uma tentativa de assalto. Patrick França, de 42 anos, morreu na hora. Em outro caso, um turista de Minas Gerais estava prestes a embarcar em um cruzeiro com a família, quando foi abordado por um assaltante. Ele reagiu e foi baleado. O engenheiro civil recém-casado, Vinícius Moreira Dias, foi socorrido e levado até a base da guarda portuária. O criminoso tentou fugir e acabou preso antes de trocar tiros com policiais. No domingo (6), Pedro Henrique Morato, de 20 anos, foi morto com dois tiros em uma feira livre, na Penha, zona norte da cidade. O autor dos disparos foi o PM Fernando Ribeiro Baraúna, que acabou preso em flagrante.



