Finais dos campeonatos estaduais do Maranhão e Amapá acontecem neste sábado (17)

Neste sábado (17) acontecem as finais dos campeonatos estaduais do Maranhão e do Amapá. Oratório e Trem decidem o título do Amapaense. O primeiro jogo foi 1 a 0 para o trem. No campeonato Maranhaense, Maranhão e Imperatriz vão disputar a decisão. O primeiro jogo terminou 0 a 0.



