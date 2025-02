Flagrante: câmera corporal de policial registra resgate de mulher em carro em chamas nos EUA

Um resgate dramático foi registrado pela câmera corporal de um policial, no estado norte-americano do Arizona. As imagens mostram o carro já em chamas em uma rodovia. O policial tenta quebrar o vidro da janela para resgatar a motorista. Outras pessoas usam extintores de incêndio para tentar conter as chamas, mas o fogo se espalha rapidamente, até que um bombeiro se aproxima e consegue retirar a mulher pela janela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!