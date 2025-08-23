Logo R7.com
Flagrantes de mulheres que limpavam janelas levantam discussão sobre segurança no trabalho

Advogados explicam que a proteção dos funcionários é responsabilidade de quem contrata o serviço

JR na TV|Do R7

Em Belo Horizonte, flagrantes de mulheres que limpavam as janelas de apartamentos levantam uma discussão sobre segurança no trabalho. Advogados explicam que a proteção dos funcionários é responsabilidade de quem contrata o serviço.

