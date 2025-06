Flamengo desembarca nos EUA para disputa da Copa do Mundo de Clubes

Na noite desta quinta-feira (12), Fortaleza e Santos disputam uma partida valendo a saída da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Santos tenta acabar com um jejum de 40 anos sem vencer o Fortaleza no Ceará, mas não pode contar com o craque Neymar. Essa rodada do Campeonato Brasileiro não tem os jogos dos brasileiros que vão disputar o Mundial de Clubes. Palmeiras, Fluminense, Botafogo e o Flamengo, que desembarcou, nesta quinta-feira, nos Estados Unidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!