Flamengo e Fluminense decidem o Campeonato Carioca neste domingo (16)

No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense decidem no domingo (16) quem será o campeão carioca. Os dois têm desfalques importantes. O zagueiro Danilo, do Flamengo, ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa e não vai para o jogo. Também lesionado, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes vai desfalcar o Fluminense. No primeiro jogo da final, o Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 1 e tem a vantagem do empate para ficar com o título.



