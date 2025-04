Fluminense anuncia Renato Gaúcho como técnico; esta é a sétima passagem dele pelo clube

O Fluminense anunciou, no fim da tarde desta quinta (3), um velho conhecido como técnico. O Tricolor carioca acertou a volta de Renato Gaúcho ao comando do time. É a sétima passagem dele pelo clube. A estreia já pode acontecer neste domingo (6). Ele chega para o lugar de Mano Menezes, demitido após a derrota na estreia do Brasileirão.



