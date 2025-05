Foguete lançado nos EUA perde o controle e não cumpre a missão

Um foguete lançado nesta quarta-feira (28) nos Estados Unidos perdeu o controle e não conseguiu cumprir a missão. O foguete da Space X, empresa do bilionário Elon Musk, deveria realizar um voo de 90 minutos e descarregar oito simuladores de satélite no espaço. 40 minutos após o lançamento, a nave girou de forma inesperada e os controladores perderam o contato. Este é o nono teste com o foguete, que tem 120 metros de comprimento. Ele foi criado para missões que pretendem levar pessoas à lua. Um novo teste está programado para junho.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!