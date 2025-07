Forças de defesa de Israel destroem campo de treinamento do Hezbollah no leste do Líbano

As forças de defesa de Israel destruíram um campo de treinamento do Hezbollah no leste do Líbano. Os terroristas - que são financiados pelo Irã - estavam se reagrupando na região. Os bombardeios aconteceram nesta terça-feira (15) no Vale do Bekaa. 12 pessoas morreram no ataque. Esta foi a ação mais intensa de Israel na região desde o acordo de paz assinado em novembro de 2024. O ministro da defesa, Israel Katz, afirmou que a operação busca impedir a reestruturação do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã. O primeiro ministro, Benjamin Netanyahu, se reuniu no final de semana com autoridades do governo para discutir a criação de uma "cidade humanitária". O objetivo seria relocar mais de 600 mil palestinos que vivem na zona de guerra para uma região na fronteira com o Egito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!