Forças de Israel encontram centro de comando do Hamas embaixo de hospital

As forças de defesa de Israel encontraram um centro de comando do grupo terrorista Hamas que funcionava embaixo de um hospital. A célula terrorista foi instalada em um hospital em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza. Segundo o setor de Inteligência do Exército, do local partiam as ordens para ataques contra Israel. O principal alvo seria Muhammad Sinwar, um dos comandantes do Hamas. Na operação que incluiu ataques aos arredores, pelo menos 28 pessoas morreram. Não há confirmação se o terrorista foi eliminado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!