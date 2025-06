Forte tempestade de granizo atinge o RS no começo da noite desta segunda (16)

Uma tempestade de granizo atingiu o Rio Grande do Sul no começo da noite desta segunda-feira (16). O temporal atingiu a cidade de Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Vídeos gravados por moradores mostram as ruas com uma grossa camada de gelo.



