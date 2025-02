Forte temporal provoca alagamentos em ruas, avenidas e estações de metrô em SP

Um forte temporal atingiu São Paulo na tarde de sexta-feira (24), resultando em alagamentos em ruas e estações de metrô. Aproximadamente 140 mil imóveis ficaram sem energia elétrica. A chuva começou por volta das 15h30 e choveu 30% do esperado para todo o mês de janeiro em uma hora. Na zona norte da cidade, uma estação do metrô ficou submersa. O trânsito foi interrompido nas principais avenidas e rodovias devido aos alagamentos. No terminal rodoviário Tietê, o repórter Felipe Brandão relatou uma situação complicada, com dificuldades para travessia tanto para policiais quanto para moradores locais. Os atrasos nos ônibus foram registrados devido às condições adversas. Um helicóptero da RECORD sobrevoou a marginal Tietê enquanto a cidade registrava 709 km de congestionamento; o pico chegou a ser de 1.126 km após o temporal às 18h.