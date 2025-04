Fortes chuvas destroem estrada em construção no interior da Paraíba

Uma forte chuva destruiu um trecho da PB-394 em construção e deixou moradores ilhados em Engenheiro Ávidos, distrito de Cajazeiras (PB). O Inmet emitiu um alerta de temporais para 36 cidades do estado. As águas de um riacho invadiram a rodovia, interditando o acesso à localidade, que chegou a ser reaberto, mas um novo rompimento ocorreu na madrugada desta segunda-feira (14), segundo relatos de moradores.



