Fórum divulga a identidade dos três reféns israelenses que devem ser libertados no sábado (1º)

O Fórum das Famílias de Reféns e Desaparecidos de Israel divulgou, nesta sexta (31), as identidades dos três israelenses que devem ser libertados pelo Hamas no próximo sábado (1º). Todos os sequestrados viviam em Kibutz, pequenas comunidades próximas à fronteira da Faixa de Gaza. São eles: o terapeuta ocupacional Keith Siegel, de 65 anos, o carpinteiro Ofer Kalderon, de 54 anos, e o soldado Yarden Bibas, de 35 anos. Neste sábado, como parte do acordo, 90 prisioneiros palestinos também deverão ser soltos.