Fraudes envolvendo compras na internet representam quase metade dos golpes aplicados no Brasil

Fraudes com compras online já representam quase metade dos golpes no Brasil entre janeiro e maio deste ano. Em muitos casos, criminosos clonam anúncios reais e os modificam com o uso de inteligência artificial. Com apenas um celular, eles conseguem espalhar milhares de propagandas falsas por minuto. Marcos, vendedor, teve seus vídeos usados por golpistas. Segundo especialistas, é preciso redobrar a atenção antes de fechar negócio pela internet.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!