Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte, morre aos 77 anos

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Jorge Noman, morreu nesta quarta-feira (26), aos 77 anos. Ele enfrentava um câncer no sistema linfático e morreu depois de 82 dias de internação. O prefeito estava na Unidade de Terapia Intensiva e teve uma parada cardiorrespiratória na noite da última terça (25). Às vésperas da campanha pela reeleição, Fuad revelou que estava com câncer no sistema linfático. Ele passou por quimioterapia e no fim de outubro, anunciou que o câncer estava em remissão, mas precisou voltar ao hospital menos de um mês depois e foi internado outras três vezes. A última, no início de janeiro, com insuficiência respiratória aguda. O corpo de Fuad Noman será velado nesta quinta (27), no saguão da prefeitura de Belo Horizonte.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!