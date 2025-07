Funcionário público confessa ter depredado 17 ônibus em SP e na região metropolitana

Um funcionário público confessou ter depredado 17 ônibus em São Paulo e na região metropolitana. Segundo a investigação ele usava o carro de trabalho e o particular para fazer os ataques. Edson Aparecido Campalongo de 68 anos é funcionário concursado do governo e trabalha como motorista. Ele usou o carro oficial para praticar ataques.



