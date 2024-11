Furtos e roubos nos arredores de parques públicos geram insegurança em São Paulo

Frequentar os parques públicos de São Paulo deixou de ser apenas um momento de lazer por conta de furtos e roubos. A concessionária que administra o Parque Ibirapuera tem 255 câmeras no local, e diz que pediu aumento do efetivo da guarda metropolitana no parque e nos arredores. Os números mostram que, nos primeiros nove meses do ano, 19 mil pessoas foram vítimas de furtos e roubos nas ruas da capital; inclusive perto dos parques.