G20: Eduardo Paes e prefeita de Paris debatem questões climáticas em encontro de prefeitos

Além do G20 social, outro evento importante que acontece antes da cúpula do G20 é o Urban 20; o encontro dos prefeitos do G20. Hoje (15), o debate de ideias e soluções aconteceu entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e a prefeita de Paris (França), Anne Hidalgo. Os dois defenderam a importância da criação de formas de financiamento para solucionar as questões climáticas das cidades.